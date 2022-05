Vendita di carburante a prezzi illegali, a Bari sanzioni per 8200 euro

BARI - Nell’ambito di un'indagine finalizzata alla verifica della regolarità e controllo dei prezzi praticati per la vendita al pubblico di carburante, personale del Nucleo Annona e del Nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia Locale di Bari negli ultimi 30 giorni ha eseguito una serie di verifiche a garanzia della libera concorrenza del mercato oltre che a tutela del consumatore. Nel corso dell’attività sono stati controllati complessivamente 152 distributori di carburanti. L'intervento ha portato alla registrazione di otto violazioni a carico di altrettanti distributori di carburante stradali: cinque verbali per mancata comunicazione dei prezzi nei tempi stabiliti; due verbali per mancato aggiornamento del portale Mise, con applicazione alla clientela di importi superiori a quelli dichiarati; un verbale per omessa indicazione al pubblico dei prezzi dei carburanti su cartelli luminosi e/o mobili visibili dalla carreggiata stradale. In totale sono state elevate sanzioni pecuniarie per 8.200 euro circa.