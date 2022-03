Acquaviva tributa il suo musicologo e critico Luciani con l'inaugurazione del teatro a lui dedicato

BARI - Dopo la serata dedicata all’Ucraina che ha visto l’apertura del teatro «Luciani» in anteprima, ecco l’inaugurazione ufficiale il 30 marzo alle ore 18 ad Acquaviva delle Fonti. In apertura la mostra su «Sebastiano Arturo Luciani» (Acquaviva delle Fonti, 9 giugno 1884-Acquaviva delle Fonti, 7 dicembre 1950), compositore, musicologo e critico cinematografico italiano a cui il teatro è dedicato, e la proiezione del video documentario su Luciani realizzato da Giuseppe Della Corte e Paola Nerilli. Seguiranno gli interventi del docente universitario Bruno Brunetti, studioso di Luciani, e della banda Musicale del Liceo don Milani, che eseguirà brani del compositore Franco Casavola, con cui Luciani collaborò nella stesura del manifesto futurista «Le sintesi visive della musica». Alle 20.30 è previsto il concerto dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, che eseguirà musiche di Antonio Vivaldi, alla cui riscoperta Luciani lavorò organizzando, con Olga Rudge ed Ezra Pound, la prima Settimana musicale senese dedicata proprio al «prete rosso» nel 1939 e partecipando alla fondazione, nel 1947, del Centro Studi vivaldiani. Il 31 marzo, invece, alle 20.30 serata dedicata ad Austacio Busto (vicesindaco del Comune di Acquaviva delle Fonti, scomparso prematuramente nel 2021) Premio Pio La Torre per la legalità, categoria amministratori. Questa serata, patrocinata dall'associazione nazionale «Avviso Pubblico», vedrà come protagonista Francesco Supriani, primo sindaco eroe, morto proprio il 31 marzo del 1799.

La manifestazione sarà preceduta da un breve incontro (ore 19.30) sul tema degli amministratori vittime di intimidazioni. Parteciperanno Pierpaolo D'Arienzo, sindaco di Monte Sant'Angelo e coordinatore regionale di Avviso Pubblico, e Gianluca Vurchio, sindaco di Cellamare, sotto scorta per le minacce subite. La serata sarà allietata da un concerto lirico-strumentale per voce e pianoforte con letture di Ettore Bassi e Domenico Clemente, e con l'esibizione dei cantanti lirici Dario Di Vietri e Natalizia Carone. Il maestro Giuseppe Bini suonerà il pianoforte. Gli eventi hanno registrato sin da subito il tutto esaurito, sintomo di una città che aspettava da anni l’apertura del teatro nonché la volontà di vivere momenti culturali e musicali di spessore culturale.