Trovato con oltre 100 chili di droga, 6 anni di carcere per un barese

CHIETI - Un trentenne di 30 anni di Bari, Marco Cassano, è stato condannato a sei anni di reclusione e 30 mila euro di multa nel processo con il rito abbreviato dinanzi al Gup del Tribunale di Chieti Andrea Di Berardino: l’udienza si è tenuta in collegamento video con il carcere di Pescara dove Cassano, che è difeso dall’avvocato Goffredo Tatozzi, è rinchiuso. Il pm Giuseppe Falasca aveva chiesto la condanna a 6 anni e 8 mesi.

L’uomo a maggio dell’anno scorso venne arrestato dai Carabinieri di Francavilla al Mare perché trovato in possesso di oltre cento chilogrammi di stupefacenti, in prevalenza marijuana, e hashish e alcune centinaia di grammi di cocaina. Le indagini avevano portato a trovare, a San Vito Chietino, in un capannone, e a Ripa Teatina nel garage di un’abitazione, locali dotati di lampade e impianto di ventilazione, complessivamente oltre 400 piante di marijuana e diversi chilogrammi di foglie di marijuana secche. L’abitazione di Ripa Teatina è stata confiscata. Cassano è stato assolti perché il fatto non sussiste dall’accusa di cessione a persona non identificata di 14 chili e mezzo di marijuana. Il suo difensore ha chiesto gli arresti domiciliari.