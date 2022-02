Puglia, pioggia e fiocchi di neve fino a quota basse: allerta «gialla» fino a domani

BARI - La Puglia stretta nella morsa del freddo e del maltempo: le temperature in picchiata continueranno almeno fino a domani. La Protezione civile regionale ha emesso una doppia 'allerta gialla'. "Un’ampia saccatura centrale sull’aria balcanica - si legge nella nota che comunica l'allerta - interessa le regioni meridionali portando deboli precipitazioni anche a carattere nevoso, una ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali e associata ad un generale calo termico. I fenomeni saranno in attenuazione dalla serata di domani".

Di conseguenza, "il Centro Funzionale Regionale Puglia ha emanato un’allerta gialla per rischio idrogeologico sulle zone di allerta C-Puglia Centrale, F-Puglia Bradanica, G-Basso Ofanto, a partire dalle 08.00 di domani 1 Marzo 2022 e per le successive 12 ore".

"Sono previste, inoltre, nevicate al di sopra di 200-400 m, con locali sconfinamenti fino al livello del mare sulla Puglia garganica, con apporti al suolo fino a moderati sui rilievi della Puglia Centrale e alle quote superiori a 400 m sul resto della Puglia, pertanto è stata emessa una allerta gialla per neve, a partire dalla mezzanotte di oggi 28 febbraio e per le successive 24 ore, sulle zone di allerta H-SubAppennino Dauno, A-Gargano e Tremiti, B-Tavoliere, C-Puglia Centrale Adriatica, F-Puglia Centrale Bradanica, G-Basso Ofanto, I-Basso Fortore".