Bari, polizia locale continuano gli interventi per il rispetto delle misure anti Covid

Bari - Continuano le verifiche e gli interventi della Polizia Locale di Bari non solo per il rispetto delle misure e prescrizioni per la pandemia in atto, ma anche nell'ambito di altre attività a tutela della legalità.

Intervento nella serata di ieri degli agenti del nucleo annona e amministrativa coordinati dal commissario superiore Volpe - su tutto il litorale cittadino - per il controllo sulle occupazioni abusive della sede stradale - finalizzate alla vendita di alimenti - ed effettuate anche da negozi mobili (paninoteche) con contestuale disagio e pregiudizio per la sicurezza veicolare e pedonale del lungomare cittadino.

Elevate, nell'occasione, 5 sanzioni per centinaia di euro per le violazioni al codice della strada. In materia di controlli Covid19 , grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, sanzionati, inoltre, titolari e dipendenti di alcuni pubblici esercizi (pizzerie, bar, ristoranti) che, in spregio alla normativa anti-contagio, servivano alla clientela alimenti e bevande senza indossare la mascherina quale necessario dispositivo di protezione individuale.

Alta l'attenzione anche verso gli operatori commerciali che sembrano aver dimenticato che il contagio pandemico prosegue e implementa, come i dati forniti dalla ASL quotidianamente attestano. Mirate attività di controllo del territorio, saranno comunque garantite nelle prossime ore grazie anche alla preziosa collaborazione degli utenti che continuano a far "rete" con le Istituzioni e il Corpo della Polizia Locale segnalando le condotte abusive.