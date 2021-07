Bari, bimbo di 5 anni rischia di annegare: salvato a Pane e pomodoro

BARI - Tragedia sfiorata questa mattina, sulla spiaggia di Pane e pomodoro a Bari. Un bimbo di 5 anni, di nazionalità tunisina, stava annegando. Per fortuna se n’è accorto un altro bagnante che lo ha portato in salvo, sull’arenile, in stato di incoscienza. L’intervento di tre bagnini in servizio sulla spiaggia, è stato provvidenziale: hanno rianimato il bambino e gli hanno fatto vomitare l’acqua. All’arrivo del 118, il piccolo era cosciente ed è stato portato all’ospedale pediatrico per i controlli di rito.