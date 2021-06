Modugno, festa di compleanno con fuochi d'artificio: due denunce

Bari - Anche a Modugno, alle porte del capoluogo, prende piede il malvezzo di far esplodere fuochi d'artificio in qualsiasi zona urbana, a qualunque orario e per ogni circostanza. Una minaccia per la sicurezza dei cittadini. In quest'ottica i carabinieri, l'altra sera, alla prima detonazione, hanno immediatamente raggiunto la centralissima piazza De Amicis, area dell'esplosione, ed hanno fermato due ragazzi intenti, con i giochi pirici, a festeggiare un compleanno.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modugno, in particolare, hanno denunciato i due giovani, entrambi con precedenti penali che in piazza avevano sistemato due batterie di botti. I militari, dopo aver fatto allontanare gli spettatori dal luogo dell’accensione degli artifici pirotecnici ed essersi accertati che l’area fosse sicura, hanno proceduto a sequestrare le batterie appena esplose e ad identificare i due giovani che dovranno rispondere del reato di accensioni ed esplosioni pericolose.