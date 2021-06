Bari, avvocato Chiariello sospeso per 10 mesi dall'attività forense

L’avvocato barese Giancarlo Chiariello è stato sospeso in via cautelare per 10 dall’Albo degli avvocati. Il provvedimento è stato disposto dal Consiglio distrettuale di disciplina degli avvocati. Il noto penalista era stato arrestato il 24 aprile scorso insieme con l’ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Lecce su presunte mazzette in cambio di scarcerazioni facili. L’ipotesi di reato per entrambi è corruzione in atti giudiziari. Chiariello aveva chiesto la cancellazione dall’Albo degli avvocati, ma l’Ordine barese aveva emesso un provvedimento di non luogo a procedere in ragione della pendenza del procedimento disciplinare. Nelle prossime settimane il Consiglio di disciplina valuterà nel merito le presunte violazioni al codice deontologico e alla legge professionale commesse da Chiariello. Intanto, in via cautelare disposto lo stop di 10 mesi dall’esercizio dell’attività forense.