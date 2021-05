Ruvo città amica dei gatti, le colonie feline si proteggono con un cartello

BARI - Ruvo diventa una città amica dei gatti. Da oggi in quattro diversi punti di Ruvo di Puglia cartelli specifici segnalano la presenza di colonie feline. Si tratta del risultato della convenzione sottoscritta tra il Comune e l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali. «Questa piccola, ma a nostro avviso preziosa iniziativa – ha detto il sindaco Pasquale Chieco - ci consente non solo di proteggere le colonie feline della città, ma anche di migliorare il decoro urbano e approfondire la conoscenza del nostro territorio e della fauna urbana che lo abita».