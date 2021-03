Bari, ultimo sabato prima del lockdown: assembramenti e controlli in centro

BARI - Ultimo sabato in zona gialla per la Puglia e per Bari che si prepara al lockdown e al passaggio in zona rossa. Sono in corso nel centro del capoluogo pugliese i controlli della polizia che vigilano ai vari angoli dal lungomare alla zona Umbertina per monitorare gli assembramenti e il rispetto delle norme anti covid. Appostata anche una camionetta dell’esercito ad angolo tra via Abbrescia e via Imbriani, mentre nel tratto largo tra largo Adua e via De Nicolò, ci sono gruppetti di giovani che passeggiano e stazionano per brevi periodi vicino i muretti. Nella zona calda della movida, tra i locali chiusi, si registrano assembramenti su via Bozzi tra via Imbriani e via Cardassi. Così come in zona Petruzzelli. Fino alle 18 è stato possibile effettuare consumazioni in pub, bar e ristoranti, dopodiché si è bloccata la consumazione anche d'asporto.