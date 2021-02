Triggiano, perseguita e maltratta anziano disabile: 40enne ai domiciliari

I carabinieri di Triggiano (Ba) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di V.M., 40enne di Triggiano, per atti persecutori commessi nei confronti di un 52enne affetto da disabilità motoria. La vittima ha vissuto per un anno un vero e proprio incubo, diventando il bersaglio di gratuite angherie da parte di V.M., che lo scherniva e lo umiliava quotidianamente, lo seguiva in strada con il solo intento di vessarlo, lo bloccava mentre era alla guida della sua auto per tirargli le orecchie o togliergli il copricapo, prendendolo in giro pubblicamente di fronte ad amici e conoscenti. L'escalation è stata ancora più preoccupante quando V.M. ha cominciato a danneggiare ripetutamente l’auto della vittima e a chiedergli anche piccole somme di denaro. Il 52enne, ormai attanagliato dalla paura e vinto dall’ansia, tanto da evitare di uscire di casa, si è recato dai carabinieri e ha sporto denuncia. Il responsabile si trova ai domiciliari.