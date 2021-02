Manifesti anti aborto a Bari, l'appello delle associazioni: «Il Comune li rimuova»

BARI - Manifesti dell’associazione antiabortista 'ProVita' sono stati affissi ieri sera in diversi punti della città di Bari. 'Il corpo di mio figlio non è il mio corpo - si legge nel testo -. Sopprimerlo non è la mia scelta #stopaborto'. Un gruppo di 23 associazioni politiche e studentesche baresi, tra le quali Anpi, Libera, Arcigay, Cgil, Link, Zona Franka e La Giusta Causa, chiede la rimozione o la «copertura immediata» dei manifesti. In una nota inviata al sindaco di Bari Antonio Decaro, «chiediamo di rimuovere questi manifesti - dichiara Carolina Velati, presidente di Zona Franka - lesivi della libera scelta della persona e portatori di messaggi d’odio verso una scelta legittima, oltre che giusta».

«I Comuni di Roma, Milano, Torino, Bergamo si sono già mossi in questo senso - dicono le associazioni - , levando così ogni forma di cittadinanza a queste posizioni in aperto contrasto con una società libera, democratica e civile. Facciamolo anche qui».

Nella richiesta trasmessa al Comune, le associazioni parlano di «violenza simbolica e verbale di cui i messaggi antiabortisti si fanno portatori, accostando, con posizioni antiscientifiche, l'interruzione di gravidanza all’omicidio, contribuendo ad uno stigma già ampiamente diffuso, causa diretta di sofferenza e di ricorso ad aborti clandestini».

Il Comune, a quanto si apprende, sta verificando la situazione dal punto di vista amministrativo e giuridico per valutare eventuali iniziative.