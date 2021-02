Molfetta, sono postivi al Covid e in isolamento ma aprono ugualmente pizzeria: denunciata coppia

MOLFETTA - Continuavano ad aprire la loro pizzeria nonostante fossero positivi al Covid e quindi in isolamento obbligatorio.

A Molfetta i gestori del locale, marito e moglie, sono stati denunciati per epidemia colposa e la loro attività è stata chiusa. La coppia è stata vista dagli agenti della Polizia locale mentre era all’interno della pizzeria ad occuparsi dei rifornimenti alimentari. Nel pomeriggio sono tornati in pizzeria per aprire l’attività e, a quel punto, sono scattate le sanzioni con l’immediata chiusura e la denuncia penale.

Sempre a Molfetta due gestori di bar sono stati sanzionati perché somministravano bevande all’interno del locale, un residente nel comune vicino di Giovinazzo è stato multato per la violazione della zona arancione, e altre 17 persone sono state sanzionate per assembramenti e per il non utilizzo della mascherina.

Complessivamente a gennaio, nell’intera area metropolitana di Bari, le forze dell’ordine hanno controllato 80.414 persone e ne hanno sanzionate 1.256 per violazione delle regole imposte per limitare la diffusione dei contagi (divieto di spostamenti tra comuni, uso dei dispositivi di protezione, coprifuoco dopo le 22, assembramenti). Stando ai dati forniti dalla Prefettura di Bari, sono state controllate anche 2.732 attività economiche e commerciali, sono stati sanzionati 30 titolari di locali ed è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività per tre di loro.