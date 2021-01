Covid 19 a Bari, contagi in asilo nido e scuola dell'infanzia: strutture chiuse

BARI - Un asilo nido e una scuola dell’infanzia, entrambi pubblici, sono stati chiusi a Bari per dei casi Covid. All’istituto dell’infanzia Ferranini di Carbonara le attività sono state sospese per due giorni a causa della riscontrata positività di un operatore: nell’edificio scolastico sono state avviate le attività di sanificazione, con una previsione del riavvio delle attività già lunedì prossimo, 25 gennaio. L’asilo nido Costa, nel rione San Girolamo, è stato chiuso per un sospetto caso Covid, gli ambienti sono stati sanificati e il centro riaprirà lunedì.