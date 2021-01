Corato, scovato piromane di dodici anni

Svolta nell’intricata vicenda dei roghi notturni che mandano in fumo i veicoli parcheggiati lungo le strade. Due minorenni - uno di 17 anni e l’altro addirittura di 12 - sono stati fermati dai Carabinieri con l’accusa di aver appiccato il fuoco a due vetture nella notte tra martedì e mercoledì.

Le fiamme hanno ridotto a carcasse fumanti una Bmw «Serie 1» e una Ford «Focus» station wagon in piazza Ospedale. I due giovanissimi sono stati individuati dai militari in flagranza di reato. Bloccati e condotti in caserma, sono stati denunciati a piede libero e segnalati al Tribunale per i minorenni.

Le indagini proseguono per chiarire tutti i contorni della vicenda e capire se i due ragazzini sono collegati anche ad altri episodi simili. Sono infatti già sette le auto avvolte dalle fiamme in queste prime settimane del 2021. Praticamente una ogni tre giorni. Nella notte dell’Epifania una Fiat «Panda» e una Ford «Escort» station wagon sono finite in fumo in via Calatafimi, nei pressi di via Ruvo. Due giorni dopo la stessa sorte è toccata a una Fiat «Punto» bruciata in una strada del rione Belvedere, a pochi passi dall’asilo comunale. Il 12 gennaio un rogo ha distrutto una Renault «Scenic» in via Fortunato, nei pressi di via Trani. Poi, ancora, un altro veicolo è stato avvolto dalle fiamme in viale Po, sempre nel quartiere Belvedere.

Veicoli a parte, occorre ricordare anche l’incendio che dieci giorni fa è stato appiccato all’esterno di una pizzeria in via Don Albertario, nei pressi del palazzetto dello sport. In questa circostanza il fuoco, alimentato da alcuni pneumatici dati alle fiamme, ha danneggiato l’ingresso del locale e distrutto il portone del condominio adiacente. In seguito a questi episodi, nei giorni scorsi il sindaco Corrado De Benedittis ha fatto sapere di aver incontrato i responsabili locali delle forze dell’ordine