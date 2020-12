Mola di Bari: minacce con mazza da baseball per soldi, arrestato 21enne

Avrebbe minacciato un conoscente con una mazza da baseball per farsi consegnare mille euro che gli servivano per acquistare droga. I carabinieri hanno arrestato in flagranza a Mola di Bari con l’accusa di tentata estorsione un pregiudicato 21enne di Turi. Il giovane avrebbe contattato telefonicamente un suo conoscente, chiedendogli un appuntamento alla stazione ferroviaria. Su posto la vittima avrebbe trovato ad attenderla il 21enne con il fratello 18enne. Il più grande dei due, armato di una mazza di baseball, avrebbe preteso la consegna di mille euro, necessari per l’acquisto di stupefacente, minacciando, in caso di rifiuto, di picchiare il conoscente e distruggergli l’autovettura. Il tentativo di estorsione è stato interrotto dall’intervento dei militari, allertati da alcuni passanti. I due fratelli, dopo aver tentato la fuga, sono stati rintracciati poco dopo a casa dei nonni e il 21enne condotto in carcere.