Covid 19, all'Università di Bari didattica a distanza fino al 31 gennaio 2021

BARI - Il Senato Accademico dell’Università di Bari oggi ha confermato le misure di contrasto all’emergenza coronavirus sino al 31 gennaio, pertanto prosegue la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli studenti degli anni successivi al primo; continuerà anche la didattica mista per gli studenti dei primi anni dei corsi di laurea triennale e per i corsi di laurea magistrali a ciclo unico. Sono garantite in presenza le attività laboratoriali, di ricerca, i tirocini e le sedute di laurea