Maltempo, ancora piogge al Sud: forti venti di burrasca in Puglia

BARI - La perturbazione che sta colpendo in queste ore la Calabria continuerà ad interessare nelle prossime ore il sud d’Italia, con ulteriori piogge, temporali e venti forti.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che integra ed estende quella diffusa ieri: a partire dalla serata di oggi sono attesi venti di burrasca forte su Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte. Attese inoltre precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense, sulla Basilicata e sulla Sicilia. In base ai fenomeni previsti, il Dipartimento ha valutato per la giornata di domenica un’allerta rossa su gran parte del versante ionico della Calabria e un’allerta arancione sul settore costiero della Basilicata, sul resto della Calabria e sulla Sicilia nord-orientale.