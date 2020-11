Coronavirus, a Gravina divieto di stazionamento in strada dalle 15 in poi

Divieto di stazionamento su tutto il territorio comunale di Gravina in Puglia a partire dalle 15 e, la domenica, per tutta la giornata. E’ il contenuto dell’ordinanza firmata dal sindaco Alesio Valente, in vigore da oggi fino al 3 dicembre, resasi necessaria per «l'evolversi esponenziale del numero di contagi» (700 gli attualmente positivi su una popolazione di circa 43mila residenti, uno ogni sessanta), per la «presenza concomitante» in molti luoghi della città «di un numero così elevato di persone da rendere impossibile il rispetto del distanziamento sociale e da scongiurare situazioni di assembramento» e per «le enormi difficoltà nel garantire il rispetto delle prescrizioni a causa delle condizioni di forte aggregazione e movida». Resta consentito il transito in tutte le strade e le piazze per raggiungere attività commerciali, luoghi di lavoro e abitazioni. Con lo stesso provvedimento il sindaco Valente ha sospeso il mercato settimanale. Inoltre, a seguito di una accertata positività tra il personale scolastico, resteranno chiuse per 14 giorni, fino al 3 dicembre, le tre scuole dell’infanzia «Don Saverio Valerio», «Andersen» e "Giovanni Paolo II», «al fine - si legge nell’ordinanza - di scongiurare il propagarsi di ulteriori contagi, anche in considerazione della tenera età dei soggetti frequentanti le scuole».