Covid, a Bari in tilt il 118: 2400 chiamate al giorno. «Ambulanze ferme per ore davanti agli ospedali».

«Stiamo ricevendo anche 2.400 chiamate di soccorso al giorno, i nostri soccorritori stanno gestendo un flusso enorme. Purtroppo, in queste condizioni, i tempi d’intervento possono dilatarsi e possono esserci delle criticità": lo dichiara Gaetano Dipietro, direttore del 118 di Bari e Bat.

Sino a due settimane fa, il picco massimo di telefonate ricevute dalla centrale operativa era stato di 1.400, adesso si è quasi raddoppiato e davanti ai pronto soccorso degli ospedali della provincia di Bari e della Bat si creano file e attese spesso lunghe che bloccano le stesse ambulanze.

«Al numero elevato di persone da soccorrere - spiega Dipietro - si aggiungono altre due problematiche: i tempi di ricovero non sono quelli normali, siamo in una situazione emergenziale e ci sono criticità e protocolli rigidi da rispettare. E poi, se il paziente risulta essere positivo al Covid l’ambulanza deve essere sanificata».

Con gli ospedali pieni, i pronto soccorso faticano a prendere in carico altri pazienti, ieri all’ospedale Di Venere di Bari, ad esempio, un’ambulanza proveniente da Casamassima ha atteso oltre 4 ore con l’ammalato all’interno del mezzo attaccato all’ossigeno.

NOCI, DONNA MORTA IN ATTESA DELL'AMBULANZA - «Una signora accusa un malore, l'ambulanza arriva sul posto dopo 50 minuti. E nello sgomento e nell’incredulità generale, nella piazza centrale del nostro paese la comunità assiste alla morte di una persona». A raccontare quanto accaduto sabato sera è il sindaco di Noci, Domenico Nisi, sfogandosi: «E' inaccettabile».

«Le telefonate e le spiegazioni ricevute - prosegue - non riporteranno in vita la cara signora Maria, alla cui famiglia porgo il cordoglio dell’intera comunità. La precarietà del nostro sistema sanitario è inaccettabile. Questo dolore e questo lutto, e lo sgomento devono costringerci a riflettere con grande serietà sul tempo che viviamo».

A causa dell’emergenza Covid i tempi di intervento delle ambulanze si sono dilatati e il sindaco lancia un appello: "L'unica cosa che, ci piaccia o no, dobbiamo accettare è che siamo in una situazione difficilissima, drammatica e inedita. Tutte le cose che non funzionano richiederebbero che noi, con comportamenti virtuosi, provassimo a mitigare le difficoltà».