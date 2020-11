Bari, ad Halloween devastazione in mascherina: banda contro bus Amtab

Bombe carta e lancio di uova: la solita sera da idioti si è consumata anche ieri in omaggio a quella festa che non ci appartiene, Halloween, che pure in taluni baresi sdogana la voglia di fare del male. Segnalazioni da Carrassi e da San Pasquale, ma anche nel centro cittadino non sono mancati episodi di violenza. Apoteosi al San Paolo dove alcune linee Amtab sono state assaltate con pietre e mazze da baseball. Vetri in frantumi, corse bloccate e lo sgomento degli autisti costretti a chiedere l’intervento dei carabinieri. Qualcuno fra i protagonisti ha perfino postato una foto sui social con tanto di mascherine. O meglio, di passamontagna da malviventi.