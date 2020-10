Molfetta, il sottano era centrale di confezionamento della droga: 2 arresti

La Guardia di Finanza di Molfetta (Ba) ha trovato in via San Marco un sottano destinato a centrale di confezionamento per la vendita al dettaglio di droghe leggere. Nel locale sono stati trovati bilancini, bustine di cellophane e attrezzature per il confezionamento, oltre a 329 grammi di marijuana e 182 di hashish. Il locale, non accatastato, era nella disponibilità di due molfettesi, tra cui un sorvegliato speciale con precedenti specifici, sorpresi mentre stavano preparando le dosi. Entrambi si trovano ai domiciliari.