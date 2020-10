Bari, in due sul monopattino beccati dalla Locale: multati in 5 in zona Fiera

BARI - Beccati dalla polizia locale mentre viaggiavano in 2 sul monopattino elettrico: è successo a Bari in zona Fiera del Levante. Cinque persone sono state sanzionate con multe di 50 euro ciascuno e sono state poi invitate dagli agenti a raggiungere - da soli a bordo dei mezzi elettrici - l'ingresso orientale di piazzale Triggiani.

Si tratta dei risultati dei controlli disposti dalla Locale, come per ogni edizione della Campionaria, a ogni incrocio della zona Fiera: gli agenti hanno regolato il traffico e presenziato gli impianti semaforici. A tutti gli utenti soggetti a controllo, è stata anche consegnata una brochure, preparata dall'Ufficio Studi e formazione del Corpo, contenente le giuste istruzioni per una guida sicura dei monopattini.