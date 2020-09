Porti, in arrivo 8,8 mln dalla Regione per dragaggio a Mola di Bari

BARI - «Oggi è un grande giorno per Mola e la sua marineria». Lo afferma il sindaco Giuseppe Colonna commentando la determina con cui la Regione Puglia - informa una nota - assegna 8 milioni e 800mila euro al Comune per il progetto del dragaggio del porto. «Il finanziamento è il risultato di mesi e mesi di duro lavoro - sottolinea Colonna - e di un progetto redatto, presentato, modificato e condiviso con la Regione Puglia, con una serie infinita di adempimenti». «Il dragaggio di un porto - rileva il sindaco - è una delle opere più complesse da completare. Occorre tempo ma la nostra determinazione è forte. Le risorse regionali sono un grosso passo in avanti, senza le quali non si sarebbe potuta neanche immaginare la soluzione di un problema che riguarda la sicurezza di tutti i pescatori e il futuro di una leva di sviluppo fondamentale per Mola».

Il finanziamento per il dragaggio si aggiunge ad altri investimenti pubblici, tra cui i 2 milioni di euro destinati alla riqualificazione del molo foraneo e della Capitaneria di Porto la cui progettazione esecutiva si avvierà entro settembre; e i 250mila euro per la riqualificazione del mercato ittico.