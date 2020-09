Bari, caso di Covid in pizzeria: locale chiuso, proprietario scrive su Fb per avvisare i clienti

«Vi scrivo su Facebook perché non ho tutti i contatti dei clienti» e per «potervi comunicare che la pizzeria è chiusa perché c'è stato un caso Covid» per tanto «chi crede di essere stato a stretto contatto» chiamasse «il proprio medico di famiglia». Con un annuncio su Facebook, una pizzeria in via Caldarola a Bari, «Al Nuovo gusto», ha avvisato i propri clienti della momentanea chiusura del locale per un contagio avvenuto due giorni fa.

«Abbiamo già segnalato alle autorità competenti e avvisato i dipendenti di rimanere in quarantena». I gestori fanno sapere anche di aver consegnato all’Asl «tutti i nominativi delle persone» che hanno frequentato il locale nell’ultimo periodo» in modo che «possano essere contattate».