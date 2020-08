Da 40 anni ad Adelfia «i quattro della Gazzetta»

ADELFIA - Se Gino Paoli canta «Quattro amici al bar», ad Adelfia il ritornello è leggermente diverso: «Quattro amici all’edicola». Tale è l’attaccamento al nostro quotidiano, che il quartetto si incontra ogni mattina, di buon’ora, da oltre 40 anni, per acquistare altrettante copie della Gazzetta del Mezzogiorno.

L’appuntamento è al negozio «Best Seller» di Roberto Marzo, in via Vittorio Veneto, a un passo dal Municipio. Ecco gli affezionati lettori, da sinistra a destra: Vincenzo Bruno, pensionato dell’Ilva di Taranto; Gerardo Torres, insegnante in pensione; Vito «Tuccino» Fiore, fioraio; Giovanni Paradiso, ferroviere a riposo.

Un attaccamento alla Gazzetta che si perpetua tutte le mattine, anzi si potrebbe dire tutte le albe. Loro quattro sono lì, ben prima che arrivi il furgone con le agognate copie del giornale. E poi si soffermano con il titolare dell’edicola a commentare le notizie fresche di stampa.

Un affetto risalente nel tempo e resistente anche alle distanze. Vincenzo Bruno, infatti, è vissuto per anni in Svizzera, precisamente a Basilea, dove faceva i salti mortali per farsi recapitare il nostro quotidiano. Invece Fiore racconta che suo nonno omonimo «Tuccino», pur essendo del tutto analfabeta, la sfogliava sempre. Invece Torres ritaglia tutti gli articoli che gli interessano e lo conserva gelosamente in casa.