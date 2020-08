Castellana, grotte da tutto esaurito a Ferragosto

CASTELLANA - Ferragosto da incorniciare ed eventi da tutto esaurito alle Grotte di Castellana, comunque nel pieno rispetto delle norme anti contagio. Dopo i numeri più che confortanti di luglio, le Grotte tirano le somme di un fine settimana di Ferragosto oltre le aspettative. Sono 6.378 (suddivisi più o meno equamente fra le tre giornate) i turisti in vacanza in Puglia che hanno approfittato dell’occasione per ammirare il complesso carsico fra venerdì 14, sabato 15 e domenica 16.

Si è trattato di tre giornate particolarmente intense per il sito turistico, che ha visto il susseguirsi di un flusso continuo di visitatori ma sempre secondo le prescrizioni dettate dai protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19.

«Sono stati tre giorni impegnativi ma, grazie a un’attenta e necessaria pianificazione e grazie alla collaborazione del personale e di tutto lo staff, tutto è andato per il meglio - afferma il presidente Victor Casulli, componente del cda della Grotte di Castellana srl insieme al vicepresidente Francesco Manghisi e alla consigliera Maria Lacasella -. Siamo molto soddisfatti dei numeri registrati e, seppur con tutte le prescrizioni necessarie, stiamo cercando di garantire a tutti i visitatori la possibilità di scoprire le nostre magnifiche grotte. Adesso ci aspettiamo che il flusso turistico continui per tutta la seconda parte di agosto e, come sempre, invitiamo i visitatori a programmare con congruo anticipo l'arrivo presso la biglietteria e rispettare scrupolosamente le regole».

Grande successo anche per tutte le iniziative speciali, come le visite notturne Speleonight e gli appuntamenti «Una notte con Sirio» per scoprire il cielo presso l’Osservatorio astronomico, oltre che per «Hell in the Cave», la rappresentazione dell’Inferno di Dante per la quale, viste le numerose richieste, sono state inserite tre nuove repliche in calendario che si aggiungono a quelle già previste e ormai sold out: venerdì 21, venerdì 28 agosto e sabato 5 settembre (botteghino ore 20,15 e inizio spettacolo alle 21). I biglietti per assistere a «Hell in the cave» sono disponibili sul circuito TicketOne o direttamente presso la biglietteria delle Grotte anche su prenotazione. Ad un prezzo speciale, inoltre, è possibile acquistare il biglietto che combina nella stessa giornata la visita completa delle grotte allo spettacolo.

Maggiori informazioni e prenotazioni ai numeri 080/4998221 e 339/1176722 o scrivendo a segreteria@grottedicastellana.it.