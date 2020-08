Casamassima, aggredirono volontari associazione Carabinieri in Congedo che sedavano una lite: arrestati

I Carabinieri di Casamassima (Ba) hanno arrestato G.L., 32enne, e A.F., 38enne, entrambi del posto. I due, la sera del 27 giugno scorso, all’interno della villa Comunale gremitissima di famiglie con bambini, avevano brutalmente aggredito alcuni volontari dell’Associazione Carabinieri in Congedo, colpendoli ripetutamente con calci.

La “colpa” dei volontari era stata quella di essere intervenuti per sedare una lite tra due donne, una delle quali è risultata essere la sorella di uno degli aggressori. L’episodio ha creato allarme tra la popolazione del piccolo centro e viva preoccupazione tra le autorità locali. I carabinieri sono riusciti ad identificare gli aggressori attraverso le testimonianze raccolte e mediante i filmati estrapolati dai sistemi di video-sorveglianza comunale.

Il Giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 32enne e gli arresti domiciliari per il 38enne.