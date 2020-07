Bari, il teatro Petruzzelli organizza 3 nuovi concerti: 2 sul sagrato di una chiesa

BARI - La Fondazione Petruzzelli ha organizzato tre nuovi concerti aperti alla città in collaborazione con l’assessorato alle Culture del Comune di Bari. Tre date, tutte ad ingresso libero, che vedranno protagonista l’Orchestra del Teatro, diretta da Sascha Goetzel. In programma due grandi classici della letteratura musicale internazionale: l’Ouverture tragica (Tragische Ouvertüre) Op 81 di Johannes Brahms (1833 - 1897) e la Quinta Sinfonia in do minore op.67 di Ludwig van Beethoven (1770 -1827).

Il primo appuntamento, giovedì 30 luglio alle 19.30 al Teatro Petruzzelli, sarà dedicato ai bambini e alle loro famiglie che potranno assistere alla prova generale aperta al pubblico del concerto, con una capienza massima di 200 posti ed ingresso su prenotazione; gli altri due concerti sono in programma mercoledì 5 agosto alle 20.30 nel cortile dell’Istituto Salesiano della Chiesa Redentore, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, e venerdì 7 agosto alle 20.30 sul sagrato della Basilica di San Nicola, con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per i concerti nel cortile della Chiesa del Redentore e nel sagrato della Basilica di San Nicola non è necessaria la prenotazione. Sarà invece necessario prenotarsi per il Concerto del 30 giugno alle 19.30 al Petruzzelli scrivendo alla mail botteghino@fondazionepetruzzelli.it.