Francesco De Gregori sceglie la città di Monopoli per la sua estate

MONOPOLI - Lo cantava «al limon» nell’album Banana Republic nel 1979, ma nel 2020 al Caffè Napoli ha ordinato due creme in coppa di vetro con panna. Il cantautore Francesco De Gregori arriva a sorpresa con la sua moglie nello storico bar fuori dal Municipio e incanta lo staff. Gianni Colavitto ammette emozionato: «Gli ho fatto e servito io i gelati. Sono un suo fan da sempre. Glieli abbiamo offerti». Una pausa di un quarto d’ora con i fan che lo hanno circondato di affetto e di domande. Disponibilissimo, il 69enne «Principe» della canzone italiana è rientrato nel locale, incuriosito da un quadro in stile liberty. La pasticcera del bar, Tiziana Calandrella, gli ha strappato un selfie. Il tempo per un sorriso, un «grazie» e un saluto prima di fare perdere le sue tracce nei vicoli del borgo antico. De Gregori è ancora per pochi giorni in vacanza in Puglia.