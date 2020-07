Regionali 2020, Cesa: «In Puglia l'Udc sostiene Raffaele Fitto»

BARI - Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc, questa mattina, ha incontrato, a Bari, Raffaele Fitto, per ribadire il sostegno alla sua candidatura a presidente del centrodestra per la Puglia. «Saremo presenti - ha sostenuto Cesa - coerentemente con il nostro percorso politico, nella coalizione del centrodestra con lo Scudo crociato, una lista di candidati moderati, cattolici e democratici che contribuiranno alla vittoria di Fitto presidente. Con Raffaele abbiamo discusso anche delle problematiche regionali e di come la Puglia ha bisogno di più attenzione alle politiche per la famiglia e per le persone fragili».

«Ringrazio l’amico Lorenzo per aver scelto di sostenere la mia candidatura. La presenza dell’Udc nella coalizione di centrodestra - ha detto Fitto - testimonia che la coalizione a Roma come in Puglia non è un partito unico, ma sa fare sintesi intorno a proposte e idee. Questa mattina a Bari abbiamo parlato a lungo dei problemi della Puglia e di come i moderati cattolici intendono contribuire al programma, ma anche di numerose ipotesi di candidature autorevoli. So che Cesa seguirà da vicino la campagna elettorale pugliese per questo lo ringrazio ulteriormente».