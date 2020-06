Bari, non si ferma all'alt e fugge inseguito dalla polizia: 17enne fermato con la droga

Ieri la polizia di Bari, in tarda notte, ha intimato l'alt a un giovane alla guida di un motorino, ma il ragazzo, minorenne, anziché fermarsi ha innescato un pericoloso inseguimento per le vie del centro. Il responsabile, un barese, è stato poi fermato e aveva con sé 17 grammi di marijuana, suddivisi già in dosi, oltre a materiale per il confezionamento e ben 3 cellulari. Inoltre il 17enne guidava senza patente, il mezzo non aveva copertura assicurativa ed era intestato a un 40enne della zona. La perquisizione dell'abitazione del minore non ha fatto emergere ulteriori dettagli. Il giovane pusher è stato denunciato e affidato alla madre.