Investita da motorino a Torre a Mare, una 63enne muore dopo 2 giorni di agonia

Travolta da un motorino mentre attraversa la strada, muore in ospedale dopo due giorni di agonia. Non ce l’ha fatta Luigia Bratta, 63enne di Cellamare (Ba), vittima di un incidente stradale l’altra sera a Torre a Mare. Un 18enne in sella a un ciclomotore non è riuscito a evitare l’impatto con la donna che stava attraversando sulle strisce pedonali. Trasportata d’urgenza al «Di Venere», è stata ricoverata in rianimazione. Ma il suo cuore ha smesso di battere ieri sera. Luigia Bratta lascia il marito e tre figli.