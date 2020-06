Monopattini elettrici «selvaggi» sfrecciano fra i pedoni: 25 multe a Bari

Alla guida di monopattini e bici elettrici attraversando semafori col rosso, sfrecciando sui marciapiedi tra anziani e bambini «mettendo a rischio l'incolumità fisica di questi ultimi», o utilizzando smartphone per chattare e inviare messaggi. Ben 25 giovani conducenti sono stati sanzionati ieri a Bari dalla Polizia municipale, che ha avviato controlli mirati «con l’obiettivo - spiega - di contribuire a costruire una vera e innovativa 'smartcity' che sia, nel contempo, anche rispettosa delle norme del codice della strada».

Il capoluogo pugliese sta infatti triplicando gli spazi per la mobilità sostenibile, aumentando del 185%, da 30 a 87 km, le piste ciclabili, ma i giovani baresi in bici e sui monopattini si dimostrano indisciplinati. «L'Amministrazione comunale e la Polizia locale di Bari - si legge in una nota - da mesi promuovono progetti a sostegno della micromobilità elettrica al fine di tutelare l’ambiente nonché di decongestionare il traffico urbano negli orari di punta": in questo 'new deal' serve però «attenzione verso il rispetto delle fondamentali norme di comportamento previste dal codice della strada a tutela della sicurezza di utenti deboli quali pedoni e diversamente abili».