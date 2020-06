Molfetta, con auto rubate scippava donne per strada: arrestato

I carabinieri di Molfetta (Ba) hanno arrestato un 45enne del posto già noto, per furto e furto con strappo. Negli ultimi giorni si erano verificati casi di scippi con vittime e modalità molto simili: il malfattore rubava un'auto di piccola cilindrata (quasi sempre Fiat 500 di vecchio modello), e scippava due donne in sequenza, scegliendole tra quelle che passeggiavano da sole per strada. L'auto - per la quale ancora non era stata sporta denuncia - consentiva all'uomo di circolare liberamente anche nei comuni vicini, e poi veniva abbandonata. I carabinieri quindi hanno attivato le indagini, e nella serata di venerdì 29 maggio hanno scoperto che un'altra donna a Bisceglie era stata derubata. Quindi sono risaliti a lui e l'hanno arrestato. Si trova nel carcere di Trani.