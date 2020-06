Ruvo di Puglia, in gelateria c'è un gelato «d'oro»: il cono costa 70 euro

BARI - In una gelateria di Ruvo di Puglia c'è un gelato tutto d'oro. No non è una metafora, si tratta di un cono che costa la modica cifra di 70 euro: un luxury food made in Puglia. Il suo nome è Scettro del Re, prodotto in una storica gelateria del paese in provincia di Bari. Il prezioso dessert, dal gusto esotico e particolare, è fatto con latte fresco di Altamura appena munto, uova e zucchero.

La crema realizzata viene poi aromatizzata con del pregiato zafferano iraniano e viene riposta in un cono farcito (nel fondo della cialda) con panna e tre Pistacchi di Bronte DOP. Come ultimo tocco regale, al gelato viene aggiunto un velo di panna fresca: il tutto è poi ricoperto letteralmente da una foglia d'oro (commestibile). Lo diciamo subito: non è un gelato alla portata di tutti. Per averlo bisogna ordinarlo con almeno 3 giorni di anticipo, ma, probabilmente anche a causa del suo costo, è destinato ad entrare nei Guinness dei record. La notizia è stata divulgata da "La Cucina Italiana” uno dei portali più autorevoli in materia di cucina in Italia e nel mondo.