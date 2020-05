Bari, parla Decaro, un anno da sindaco: «Ma il virus ha cambiato tutto»

BARI - È chiusa in una fotografia la storia di questo anno: Antonio Decaro, appena rieletto, abbraccia i baresi assiepati dinanzi al comitato elettorale di corso Vittorio Emanuele. «Aggirai anche la scorta. Dissi: ragazzi, scusate, ma io me li voglio abbracciare uno per uno». Una folla, una festa. Un anno fa. «Oggi non posso abbracciare nessuno. Nessuno può abbracciare nessuno. È la cosa che più mi manca». Il 26 maggio 2019 i baresi affidarono alle urne la scelta del primo cittadino. Decaro fu eletto al primo turno con oltre il 66% dei consensi. Cinque anni prima era stato necessario passare attraverso l’ulteriore filtro del ballottaggio, lo scorso anno invece il rapporto tra il sindaco e la città uscì dalle urne straordinariamente rinsaldato. Ma oggi il bilancio di questo primo anno della seconda amministrazione Decaro incrocia la cronaca di un’emergenza inaudita e inedita. Una storia nella storia.

L’emozione, la paura, la memoria, la speranza. Sindaco, un anno passato in fretta...

«Eppure pensavo che oggi, a distanza di un anno, avrei continuato ad accompagnare i baresi nel processo di riappropriazione della città, dal mare ai parchi a tutti gli spazi pubblici, quelli recuperati nei cinque anni precedenti e restituiti a una fruibilità nuova, a una condivisione. E invece mi sono ritrovato a chiuderli, quegli stessi spazi»

Continua a leggere l'intervista sulla nostra digital edition