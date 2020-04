Primo Maggio Barese: l'edizione 2020 è sul web, con Renato Ciardo, Serena Brancale e tanti altri

Quest'anno per il 1° maggio l'amministrazione comunale, grazie al lavoro di Soul Club e Bug, organizzatori dell'evento dello scorso anno nel parco di largo 2 Giugno, invita tutti i baresi a collegarsi domani, a partire dalle ore 18, alla pagina Facebook www.facebook.com/primomaggiobarese per un diretta con numerosi ospiti tra dj, musicisti, attori e tanti artisti per trascorrere un'ora insieme in occasione della festa dei lavoratori.

La diretta proporrà interventi e contributi di Renato Ciardo, Miss Pia, Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, Nicola Conte, Serena Brancale, Marco Pezzella e Claudia Lerro, Lo Zar, i ballerini di Les Flappers e i dj Claudio Danko, Vito Santamato, Andrea Fiorito e Claudio De Tullio.

“L'emergenza sanitaria stravolge anche la festa del 1° Maggio - commenta il sindaco Decaro - che da sempre vede grandi momenti di aggregazione nelle piazze e negli spazi pubblici di tutto il Paese. Per festeggiare comunque questo appuntamento abbiamo accolto con favore la proposta di Soul Club e Bug di dar vita a una piazza virtuale in cui ritrovarci per ascoltare buona musica e assistere alle performance di alcuni dei personaggi più amati della scena culturale barese. È un modo per non sentire troppo la mancanza di un evento che è solo rimandato al prossimo anno, e che vorremmo diventasse un appuntamento fisso per la città”.