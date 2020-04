Bari, ecco il nuovo mercato delle baby-mascherine

Il mercato cavalca lo spirito del tempo. Dispositivi di protezione individuale: sembra essere diventata questa l’espressione passe-partout per mettere il naso fuori casa, dopo settimane di clausura. Grandi cambiamenti in vista anche per i più piccoli, stretti nella nuova appendice del proprio corpo: la mascherina.

Design accattivanti e colori sgargianti provano a incoraggiare la nuova stagione da mascherati. «Tantissime aziende si sono riconvertite e hanno cominciato a produrre mascherine per adulti e bambini. All’inizio le speculazioni erano all’ordine del giorno. Noi ci siamo presi del tempo per scegliere quelle che rispecchiassero i nostri principi: sostenibilità ambientale e sicurezza dei tessuti», spiegano Angela e Luciana dallo store dedicato all’infanzia «Megamamma». Dicono: «Alla fine, abbiamo dovuto sacrificare il chilometro zero, di cui pure siamo ferree sostenitrici, a favore di un’azienda toscana che già conosciamo da tempo perché produce i nostri cuscini per allattamento. Ma quando si tratta di bambini è d’obbligo fare scelte ponderate».

I dispositivi potranno essere indossati dai bambini dai 2 ai 10 anni, al costo di 2,80 euro al pezzo. Si tratta di mascherine non usa e getta, ma riutilizzabili. «Il lato esterno è impermeabile - spiegano - e non lascia passare nessun liquido o goccioline essendo un laminato con membrana TPU, la parte interna, a contatto con la pelle è una spugna in 100% cotone. Mantengono inalterate le proprie caratteristiche per 100 cicli di lavaggio».

Oltre 300 le prenotazioni che hanno ricevuto da quando, tre giorni fa, hanno promosso sul web l’arrivo, la prossima settimana, di mascherine colorate a misura di bambini. Più di una, anche, le consegne fuori regione. E accanto ai numeri da capogiro, che crescono di ora in ora, si moltiplicano gli interrogativi di mamme e papà. «Quello che stiamo notando è che non è chiara a molti la questione delle mascherine. Tanti genitori non hanno capito che la mascherina serve a limitare il contagio nel momento in cui il bimbo è un veicolo, ma non protegge chi le indossa. E noi stiamo cercando di essere il più trasparenti possibile», aggiungono. Il telefono squilla all’impazzata anche da Babylandia. Cuori, caramelle, stelle e orsetti animeranno le mascherine in arrivo il prossimo 11 maggio. 500 circa le persone interessate ad acquistarle, stando a quanto riscontrato via email, Instagram e Facebook. «Due le tipologie disponibili: con valvola in plastica e filtro al carbonio, ognuna venduta con due filtri inclusi, al costo è di 9.90 euro e in ice-cotton morbidissime e lavabili, con doppio strato di cotone e tasca contenente uno strato di spugna, con tanti disegni simpatici. In quest’ultimo caso il prezzo è di 3.50».