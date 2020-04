Bari, polizia arresta 23enne: era fuggito dal posto di blocco con la droga, a bordo di una bici elettrica

Martedì scorso i poliziotti di Bari hanno arrestato un pregiudicato del posto, Antonio De Lellis, 23 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il ragazzo è fuggito a bordo di una bicicletta elettrica dopo che gli agenti l'avevano fermato a un posto di blocco. Dopo un complicato inseguimento sono riusciti a prenderlo: addosso aveva 5 dosi di marijuana già pronte per la vendita, a casa il materiale per il confezionamento. Solo qualche giorno fa era stato arrestato per lo stesso reato dai carabinieri di Bari, ma scegliendo il procedimento per rito abbreviato era stato scarcerato in attesa di nuova udienza. Questa volta è stato sottoposto agli arresti domiciliari e sanzionato per la violazione delle misure di contenimento dal contagio da Covid 19.