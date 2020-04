Coronavirus, rappresentante Senato Accademico UniBa devolve il compenso di un anno di lavoro per l'emergenza sanitaria

In un momento di emergenza per tutta la Regione Puglia che cerca di far fronte al Coronavirus, la notizia di un gesto di solidarietà arriva dall'Università degli Studi di Bari: Ivano Barnaba, rappresentante degli Studenti in Senato Accademico nelle elezioni studentesche del 2018, tra i fondatori dell'Associazione UnIdea-Medicina (lista - coalizione - studentesca Studenti Indipendenti), ha deciso di devolvere tutta l'indennità e i gettoni di presenza di un anno di carica senatoriale in beneficenza, alla Regione Puglia, in particolare al sistema sanitario.

In totale la somma ammonta a 7mila euro, una spesa non indifferente per uno studente universitario alle prese con investimenti su futuro e sacrifici. «Ivano è una persona vulcanica, piena di idee e voglia di fare come raramente capita di trovarne» - così lo definisce Roberto Vitacolonna, rappresentante eletto in seno al Consiglio di Amministrazione Uniba per “Studenti Indipendenti”, nonché suo caro amico. Un altro gesto di solidarietà di cui tutta la comunità deve andare orgogliosa.