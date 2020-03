Bari, sindaco star dei social: nasce la pagina «Le bimbe di Antonio Decaro»

Dopo «Le bimbe di Giuseppe Conte», su Facebook e Instagram è comparsa la pagina fan «Le bimbe di Antonio Decaro», dedicata al sindaco di Bari e presidente Anci.

La prima foto su Instagram è del 17 marzo e ritrae Decaro, con lo sfondo del mare e le mani giunte a forma di cuore. Del 18 marzo, invece, la nascita della pagina Facebook su cui sono pubblicate una serie di immagini con il sindaco impegnato a fare rispettare il decreto che impone gli italiani di restare a casa per arginare il Coronavirus.

Tra i primi post su Facebook, quello di Decaro seduto alla scrivania di Palazzo di Città che annuncia «L'ordinanza subito" dei circoli della birra «Chiusi a breve per evitare assembramenti». Non manca la «Buonanotte ai sognatori» e altri "meme», tutte parodie che prendono spunto dai post che lo stesso sindaco ha caricato su Fb. Ci sono ad esempio i suoi blitz sulla spiaggia 'Pane e Pomodoro' o a Bari Vecchia, quest’ultimo ripreso anche dalla top model Naomi Campbell e pubblicato sul suo profilo Instagram assieme a filmati di altri sindaci italiani.

