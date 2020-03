Altamura, chiuso per troppi contagi da Covid 19 il comando della polizia locale

BARI - Il comando di polizia locale chiuso, la sindaca in auto-quarantena e il comandante dei vigili risultato positivo al coronavirus assieme ad altri suoi cinque uomini. Altamura è diventato un caso in Puglia, non solo per l'ospedale Perinei dove sono risultati positivi al coronavirus 18 operatori sanitari e 6 pazienti. Da sabato scorso, il comando di polizia locale è chiuso perché, dopo l’esito positivo del tampone effettuato sul comandante e altri cinque agenti, per precauzione 20 vigili sono in isolamento in attesa del responso del test. Anche la sindaca Rosa Melodia si è messa in autoquarantena per aver avuto contatti con il comandante. "Possibile che dalle tre ore necessarie per processare un tampone ne siano passate 72 e non se ne sa nulla? Il comando, nel frattempo, è stato chiuso con grave nocumento per una città intera di 72 mila abitanti. Chi dovrebbe verificare la corretta applicazione dei decreti da parte dei cittadini e tutti i servizi assegnati alla polizia municipale?», lamenta il consigliere regionale del gruppo Misto, Mario Conca.