Bari, il Demodé lancia l'iniziativa: #lamusicanonsiferma: al via un social party

BARI - Dopo la firma del nuovo dpcm governativo con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19 (Nuovo coronavirus). Sono stati sospesi tutti gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Nasce così l'idea del Demodè di Bari: organizzare una serata lasciando vuota la discoteca come da prescrizioni per il coronavirus. All'interno della struttura ci sarà il “Demodè social party”, una festa “a porte chiuse” condivisa con il pubblico attraverso i social network.

“Abbiamo scelto di organizzare questa iniziativa – ha spiegato il direttore artistico della discoteca Dario Boriglione – per non lasciare i ragazzi senza musica e per mandare a tutti un messaggio positivo. Con alcune telecamere riprenderemo il nostro djset e con il supporto di effetti sonori, luci in sala e ledwall in funzione, ricreeremo una serata virtuale, non accessibile per via del decreto ministeriale, ma alla quale chiunque potrà partecipare collegandosi alla nostra diretta e interagendo con noi attraverso il sistema di messaggistica”.

La festa in programma “Hasta El Amanecer Vs Internationa Love Party” si svolgerà in maniera virtuale (visibile su Facebook, Instagram e Youtube) dalla consolle della sala centrale della discoteca, sebbene vuota, saranno proposte le selezioni musicali di Dario D, Moschino e Giampy, accompagnati dal vocalist Nino Mc, che interagirà con le persone che accederanno virtualmente al party. Attraverso questo party il Demodè, al contrario di come accade solitamente, vuole andare dal proprio pubblico per divertirsi comunque insieme, nonostante il periodo di crisi e di allarme per via del rischio di contagio del virus.