Il Coronavirus non blocca le lezioni: al Politecnico di Bari parte lo smart working

BARI - Da lunedì 9 marzo al Politecnico di Bari partirà la didattica a distanza. Sul sito web del Politecnico saranno pubblicate le informazioni per seguire i corsi online e le informazioni aggiornate su eventuali nuove misure. Lo comunica il rettore Francesco Cupertino che ha emanato un decreto contenente le «misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica» da Coronavirus. Con lo stesso decreto, il rettore ha anche approvato il regolamento per lo smart working. Ciò consente, previo accordo tra i lavoratori e l’amministrazione, di prestare servizio all’esterno della sede di lavoro, senza una postazione fissa, per tutte le attività che non richiedono una costante permanenza nella sede di lavoro, monitorabili, e che possono essere espletate con i mezzi informatici. Gli interessati, dovranno comunicare le proprie intenzioni all’amministrazione del Politecnico.

Tutti gli esami degli studenti sono sospesi fino al 15 marzo, cosi come tirocini e laboratori. Le attività di ricerca di dottorandi, borsisti, assegnisti e figure assimilabili nei locali del Politecnico potranno proseguire. «Siamo determinati - commenta Cupertino - a fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità, senza allarmismi, per tutelare la salute dei nostri studenti e dei nostri dipendenti. Allo stesso tempo, dobbiamo guardare avanti».