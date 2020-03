Bari, pubblico dimezzato per la prima di «Lecouvreur» al Petruzzelli

BARI - Anche l'opera rimane «vittima» del Coronavirus: l'«Adriana Lecouvreur» in scena questa sera con la sua prima al Teatro Petruzzelli di Bari ha visto un'affluenza di pubblico molto bassa. Il teatro, come mostra la foto, è incredibilmente vuoto, a causa della psicosi da virus: assenze del 50% sia in platea, sia nei palchi, completamente vuoti. Un peccato perché questa opera mancava da Bari dal 1985. A titolo precauzionale le maschere del teatro hanno indossato anche guanti neri in pelle.