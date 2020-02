Sannicandro, farmacia regala Amuchina ai clienti: «La vostra salute ci sta a cuore»

BARI - A sedare la psicosi generale da Coronavirus, in provincia di Bari, ci pensa un farmacista diligente di Sannicandro che offre ai suoi clienti info dettagliate sul virus che ha colpito l'Italia e Amuchina gratis. Il disinfettante per mani, in grado di ridurre germi e batteri presenti sulla cute, che negli ultimi giorni è quasi impossibile da trovare oppure viene venduto a prezzi esorbitanti, sarà dunque reperibile da chiunque all'interno della farmacia di paese. A comunicarlo è la pagina Facebook che con questo post spiega: «È la vostra salute la cosa che ci sta più a cuore».