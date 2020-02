Bari, non si fermano all'alt e scatta l'inseguimento: 2 arresti con pistola carica

BARI - Non si fermano all'alt della Polizia e scatta l'inseguimento nel quartiere Carrassi di Bari: arrestati due giovani di 23 e 32 anni. La loro fuga a bordo di una Fiat 600 si è fermata in corso Alcide De Gasperi: dopo non essersi fermati all'alt di una Volante, gli agenti hanno cercato di catturarli. La 600, si è poi schiantata su un marciapiede. Dal veicolo sono scese 4 persone che hanno tentato di dileguarsi a piedi.Due di loro sono state bloccate

Il 32enne è stato quindi trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 9, provvista di caricatore e relativo munizionamento: dovrà rispondere di porto abusivo di arma comune da sparo, minaccia a pubblico ufficiale aggravata dall'uso dell'arma e ricettazione. La pistola è risultata essere stata rubata il 1° febbraio del 2018 a Valenzano. Il 23enne, invece è stato trovato in possesso di un grosso petardo, ed è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e possesso di artifizio pirotecnico ad elevato potenziale detonante. Proseguono le indagini per risalire agli due componenti del gruppo che sono riusciti a far perdere le loro tracce.