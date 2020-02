"Giorno del ricordo" a Bari: la proposta degli Studenti Patrioti per ricordare i martiri delle Foibe

BARI - In occasione della "Giornata del ricordo per le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata", che si svolgerà il prossimo 10 febbraio, parte dalla consulta degli studenti ha invitato le scuole a svolgere una serie di approfondimenti e riflessioni e un momento di attenzione sul tema attraverso un "Vademecum sul Giorno del ricordo” scritto dall’Istituto regionale

per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia, promosso direttamente dal gruppo Studenti Patrioti, un movimento di giovani che ha sottoposto alla consulta questa iniziativa per permettere ai giovani di praticare l'esercizio della memoria e per comprendere meglio quanto avvenuto durante quegli anni bui del '900 per il nostro Paese sul confine orientale, e non solo.