Bari, investe con l'auto un motociclista in via Caldarola e fugge: beccato dalla polizia

BARI - Incidente in via Caldarola nel quartiere Japigia di Bari: un'auto si scontra con una moto. Il conducente della vettura, appena uscito dal distributore Agi, percorrendo un tratto della strada contromano ha impattato contro la moto, abbandonando per terra il motociclista ferito gravemente, che è stato soccorso dal 118 e dalla polizia locale. A seguito delle indagini e grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti in tutta l'area, gli agenti hanno individuato in meno di 24 ore il pirata della strada che aveva già portato la sua auto in un'officina per far sparire le tracce dell'impatto. L'uomo, ha ammesso le sue colpe, ed è stato arrestato per fuga e omissione di soccorso. La macchina è stata sequestrata. Il motociclista invece è ancora ricoverato in prognosi riservata al Policlinico.